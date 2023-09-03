Galatasaray ve Gaziantep FK Teknik Direktörleri Maçı Değerlendirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir performans sergileyerek galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş ise milli arayı iyi değerlendirip, transferler yaparak çıkış yolu bulmak zorunda olduklarını ifade etti.

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, iyi bir performans sergileyerek galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş ise milli arayı iyi değerlendirip, transferler yaparak çıkış yolu bulmak zorunda olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Gaziantep FK'nın maça üçlü savunma ile başlayıp ardından 5'liye döndüğünü belirten Okan Buruk, "Durum böyle olunca top bizdeyken doğru işler yaptık ve rakibimizin yerleştiği alanlarda hareketliliğimiz ile erken gol bulduk. İlk yarım saat rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı ikinci golle maçı bitireceğimizi düşünüyorduk ve öyle oldu. İki ve üçüncü gol ile rahatladık. Bugün oyun, disiplin ve konsantrasyon olarak iyi günümüzdeydik. Oyuncularımı kutluyorum. Futbolcularımız bir arada oynadıkça fiziksel ve taktiksel olarak gelişiyor ve birbirlerine uyum sağlıyorlar. Bugün genel olarak oynayan herkes çok iyi performans sergiledi" dedi.

Okan Buruk, transfer çalışmalarının da sürdüğünü dile getirerek, geçen yılki kadroyu koruyarak transferler yaptıklarını, Avrupa ve Türkiye'de en iyi şekilde mücadele etmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

ERDAL GÜNEŞ: 4 HAFTADIR MAÇA MAĞLUP BAŞLIYORUZ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş ise 4 haftadır oynadıkları karşılaşmalarda erken gol yiyerek mağlup şekilde başladıklarını ifade etti. Galatasaray maçı öncesi sağ ve sol bek oyuncularının sakatlığı nedeniyle sahaya farklı dizilişle çıkmak zorunda kaldıklarını anlatan Güneş, "4 haftadır aynı hastalığımız var ve maça mağlup başlıyoruz. Bu durumu ben mental sıkıntı olarak görüyorum. Bugün de golü yedik daha sonra dengeledik. İlk yarı pozisyonlarımız vardı ve gol bulsak farklı olabilirdi. Santrfor konusunda sayısal eksiklerimiz var. İkinci yarı dirençli başladık ama yediğimiz gol maçı kopardı karşımızda kaliteli takım var" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ALIRIM"

Gaziantep FK'nın eksik bölgelerine transfer yapma zorunluluğu olduğunu ve milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Erdal Güneş, "Ben her şeyimi bu şehre borçluyum. Bu takıma zarar vermek isteyecek en son kişi benim. Sorumluluk alınacaksa her türlü sorumluluğu alırım. Öyle veya böyle bu takım ayağa kalkacak. Biz içerdeki mental sorunu çözmek zorundayız. Milli maç arası hepimiz için bir fırsat. Bu arayı iyi geçirmek zorundayız. Puansal olarak kötü durumdayız, 4 haftada zor rakiplerle oynadık. Bu takım güçlü bir takım ve burada sorumluluk alması gerekenler olarak konuşacak ve çıkış bulacağız. Ligin başındayız ve çok maç var biran önce gerek dersleri çıkarıp milli aradan sonra çok farklı bir takım ortaya çıkarmak zorundayız" diye konuştu.

"TRANSFERDE DAHA ÖNCELERİ COĞRAFİ KONUM ENGELDİ VE DEPREM BUNU DAHA DA ZORLAŞTIRDI"

Erdal Güneş, defans ve forvete takviye yapmalarının ihtiyacın ötesinde zorunluluk olduğunu ancak deprem felaketinin transferleri olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Kadromuzu genişletmek zorundayız. Bu artık bizim için ihtiyaç değil zorunluluk. Özellikle forvet ve defansa takviye yapmak zorundayız. Bir an önce transfer yaparak milli arada yeni oyuncuları aramıza katmamız lazım. Deprem sonrası zorlu bir süreçteydik. Kimse ne yapacağını bilemiyordu. Yüzlerce oyuncu izledik ama Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. Daha önceleri coğrafi konum engeldi ve deprem bunu daha da zorlaştırdı. Bizzat benim görüştüğüm 4-5 oyuncudan veya eşinden bu nedenle veto yedik. Öyle ki bazı zamanlar para bile olayı çözmüyor. Hala zamanımız var 15 günlük süreyi en iyi şekilde geçirip eksiklerimize takviye yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.