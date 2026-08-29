Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü belli oldu. Galatasaray ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak, Fenerbahçe ise sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürü şu şekilde:

-GALATASARAY

9 Eylül 2026, 21.00 —Sporting Lizbon (D)

13 Ekim 2026, 21.00 — Barcelona

21 Ekim 2026, 18.45 — Lille (D)

3 Kasım 2026, 18.45 — Stuttgart

24 Kasım 2026, 18.45 — Aston Villa

8 Aralık 2026, 21.00 — AEK Atina (D)

19 Ocak 2027, 18.45 — Feyenoord

27 Ocak 2027, 21.00 — Paris Saint-Germain (D)

-FENERBAHÇE

10 Eylül 2026, 18.45 — Roma

14 Ekim 2026, 21.00 — Aston Villa (D)

20 Ekim 2026, 18.45 — Slavia Prag

4 Kasım 2026, 18.45 — Liverpool

25 Kasım 2026, 21.00 — Shakhtar Donetsk (D)

9 Aralık 2026, 21.00 — LASK (D)

20 Ocak 2027, 18.45 — Villarreal

27 Ocak 2027, 21.00 — Atletico Madrid (D)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı