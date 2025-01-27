Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Alanda açılan pankarta duyarsız kalamadı: Şunu ger biraz

Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Manchester United'da gözden düşen Marcus Rashford için devrede olduğu ve iki takımın söz konusu transferde karşı karşıya geldiği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce defalarca olduğu gibi bu ara transfer döneminde de bazı yıldız isimler için sık sık karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RASHFORD İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Relevo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede. İki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'ın da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

AMORIM'DEN RASHFORD'A AĞIR SÖZLER

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Rashford'u adeta yerden yere vurdu. Amorim, "62 yaşındaki Jorge Vital'i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Sebep antrenman. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Eğer bu durum değişmezse, ben de fikrimi değiştirmem" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

SON 11 MAÇTA KADROYA ALINMADI

27 yaşındaki yıldız, son oynanan Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
img

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
img

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıözgür:

alt yapılara 0 lira

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Bursa depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Bektaş açıkladı

Bursalıları sokağa döken deprem öncü mü?
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.