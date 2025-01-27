Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, daha önce defalarca olduğu gibi bu ara transfer döneminde de bazı yıldız isimler için sık sık karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RASHFORD İÇİN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Relevo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'dan Marcus Rashford için devrede. İki kulübün İngiliz futbolcu için yürüttüğü görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi. Rashford'ın da acele etmediği ve tüm teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

AMORIM'DEN RASHFORD'A AĞIR SÖZLER

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Rashford'u adeta yerden yere vurdu. Amorim, "62 yaşındaki Jorge Vital'i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Sebep antrenman. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Eğer bu durum değişmezse, ben de fikrimi değiştirmem" dedi.

SON 11 MAÇTA KADROYA ALINMADI

27 yaşındaki yıldız, son oynanan Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı ve 3 asist yaptı.