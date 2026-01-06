Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki taraf, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki final maçına çıkmaya hak kazandı.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı yarı final maçının ardından final maçına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, finalin oynanacağı stadyumun değiştirilmesini talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe-Samsunspor maçının sonucunu beklediği, sarı-lacivertlilerin finale çıkmasının ardından çarşamba günü TFF'ye başvuru yaparak finalin stadının değişmesi için talepte bulunacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A DESTEK

Haberin devamında Fenerbahçe'nin de final maçının farklı statta oynanmasına sıcak baktığı, sarı-kırmızılı ekip gibi sarı-lacivertlilerin de TFF'ye başvuru yapacağı dile getirildi. İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartlarının etkisi gösterildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dev mücadele saat 20.30'da başlayacak.