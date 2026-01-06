Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin TFF'ye başvuruda bulunarak maçın oynanacağı stadyumun değiştirilmesini isteyeceği belirtildi.

  • Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stadyum değişikliği talebiyle TFF'ye başvuru hazırlığı yapıyor.
  • Galatasaray yönetimi, final maçının oynanacağı stadyumun değiştirilmesini talep ediyor.
  • Fenerbahçe de final maçının farklı bir statta oynanmasına sıcak bakıyor ve TFF'ye başvuru yapmayı planlıyor.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İki taraf, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki final maçına çıkmaya hak kazandı.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı yarı final maçının ardından final maçına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, finalin oynanacağı stadyumun değiştirilmesini talep ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe-Samsunspor maçının sonucunu beklediği, sarı-lacivertlilerin finale çıkmasının ardından çarşamba günü TFF'ye başvuru yaparak finalin stadının değişmesi için talepte bulunacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A DESTEK

Haberin devamında Fenerbahçe'nin de final maçının farklı statta oynanmasına sıcak baktığı, sarı-kırmızılı ekip gibi sarı-lacivertlilerin de TFF'ye başvuru yapacağı dile getirildi. İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartlarının etkisi gösterildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Dev mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı

Komşuda sokaklar alev alev, can kaybı artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım

Fidan öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi