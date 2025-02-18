Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Süper Lig'in 24. haftası geride kaldı. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'le geçerken, Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Galatasaray zorlu maçtan galibiyetle dönerken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu. Ligde bu hafta oynanacak derbi öncesi iki takımdan da aynı anda paylaşım gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray yaptığı paylaşıma "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

Fenerbahçe ise "Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!" ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.