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Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

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Süper Lig'de haftayı 3'er puanla kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe, derbi öncesi aynı anda paylaşım yaptı. Galatasaray paylaşımına 'Biz bir aileyiz' notunu düşerken, Fenerbahçe 'Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!' ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftası geride kaldı. Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 3-1'le geçerken, Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

AYNI ANDA PAYLAŞIM YAPTILAR

Galatasaray zorlu maçtan galibiyetle dönerken en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu. Ligde bu hafta oynanacak derbi öncesi iki takımdan da aynı anda paylaşım gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray yaptığı paylaşıma "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Fenerbahçe ise "Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!" ifadesini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalil Kaya:

İnsanlar sürekli böyle kandırılıyor patronlar çalışanlarına biz aileyiz bizim evladımızsın der az parayla çalıştırır kendileri sefa sürer. Futbolda aileyiz hep beraberiz der senin cebinden paranı alır şampiyon olurlar sana yine pay yok ama yönetici futbolcu parasını bilir bilmezse anında forma çıkarılır aile değiştirilir böyle kandırılıyoruz

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Haber YorumlarıVAN ANTALYA:

taklitci levuklar

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