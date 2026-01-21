Haberler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan Galatasaray ve Atletico Madrid maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Atletico Madrid, 4. dakikada Simeone'nin golüyle öne geçerken, Galatasaray 20. dakikada Llorente'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez

Goller: Dk. 4 Simeone ( Atletico Madrid ), Dk. 20 Llorente (Kendi kalesine) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 29 Pubill, Dk. 41 Almada ( Atletico Madrid ), Dk. 29 Osimhen ( Galatasaray )

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasındaki Galatasaray- Atletico Madrid maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti: 1-1.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500

