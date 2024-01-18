Galatasaray, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

GALATASARAY: Günay Güvenç - Barış Alper Yılmaz (Dk. 72 Ali Turap Bülbül), Nelsson (Dk. 63 Ndombele), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 63 Sanchez), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Dk. 63 Zaha), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Hamza Yiğit Akman), Halil Dervişoğlu

ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - Mustafa Eser (Dk. 84 Muhammed Mert), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Dk. 59 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 60 Popov), Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Dk. 72 Onur Ayık), Bouali (Dk. 73 Melih Okutan)

GOLLER: Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 42 Tete, Dk. 57 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 (P) Halil Dervişoğlu ( Galatasaray ) - Dk. 23 Barış Alper Yılmaz (K.K) (Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 67 İlhami Siraçhan Nas (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray ) - Bouali, Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur müsabakasında 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekibe turu getiren golleri 33'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz, 42'nci dakikada Tete, 57'nci dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 87'nci dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu kaydetti. Ümraniyespor'un tek sayısı ise Barış Alper Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golden geldi.

13'üncü dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Demirbay geçti. Bu oyuncunun sert vuruşunda topu kaleci Abdulsamed Damlu kornere çeldi.

23'üncü dakikada Ümraniyespor'un golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bouali, topla kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdi. Bu oyuncunun altıpas üzerine çevirdiği topa Galatasaray savunmasında Barış Alper Yılmaz ters dokundu ve top ağlarla buluştu: 0-1.

33'üncü dakikada Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. Ceza sahası dışı solunda topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası içerisine doğru ortasını açtı. Altıpas üzerinde topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

42'nci dakikada Galatasaray'ın 2'nci golü geldi. Ceza sahası içi sol çaprazındaki Halil Dervişoğlu kafayla Kerem Demirbay'a indirdi. Ceza sahasının dışında topun kontrolünü sağlayan Kerem Demirbay, topla hareketlenerek ceza sahası içi sol çaprazından çizgiye kadar indi. Bu oyuncunun son çizgiden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Tete dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.

51'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Orta alanda Berkan Kutlu'dan pasını alan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışında topu kontrol ettikten sonra sağına çekerek ayak içi vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti.

57'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol iç kulvardan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Demirbay geçti. Bu oyuncunun arka direğe ortasına iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

60'ıncı dakikada Galatasaray Kerem Demirbay ile etkili geldi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Demirbay'ın sert gönderdiği topu kaleci Abdulsamed Damlu kornere çeldi.

67'nci dakikada Ümraniyespor'da İlhami Siraçhan Nas kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın hızlı hücumunda topla birlikte kat eden Halil Dervişoğlu'na ceza sahası dışında müdahale eden İlhami Siraçhan Nas'a karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

71'inci dakikada Galatasaray'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Eyüp Aydın, dönerek topun kontrolünü sağladı. Ardından topa vurmak isteyen Eyüp Aydın'ın şutuna Glumac müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ndombele'nin vuruşunda topu kaleci Abdulsamed Damlu çıkardı.

86'ncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Yiğit Akman, Muhammed Mert'den sıyrılmak istedi fakat yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

87'nci dakikada Galatasaray'ın 4'üncü golü geldi. Penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu, topu ve kaleci Abdulsamed Damlu'yu ayrı köşelere yolladı: 4-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.