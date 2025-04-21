Galatasaray, Türkiye Kupası Yarı Finali için Konya'ya Geldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya özel uçakla iniş yaptı. Takım kafilesi, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarı coşkulu bir şekilde karşıladı.
Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, taraftarları selamladı.
Galatasaray kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Spor