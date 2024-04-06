Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti

Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Şanlıurfa'ya gitti.

2023 Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayıp, müsabakanın oynanacağı Şanlıurfa'ya hareket etti. Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde kendilerini bekleyen taraftarlara imza dağıtırken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarı-kırmızılı kafile daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya gitti. - İSTANBUL