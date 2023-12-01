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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

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Galatasaray yarın Pendikspor ile karşılaşacak. İki takım ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Pendikspor'a konuk olacak. İki takım ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 16. sırada bulunuyor.

İlk randevu

Pendikspor ile Galatasaray yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Aslan bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Cimbom son olarak konuk olduğu Hatayspor'a 2-1'lik skorla yenildi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Aslan, ligde oynadığı 13 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 7'sinde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi krallık yarışında zirvede

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, takımı sırtlamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Icardi, ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Arjantinli futbolcunun bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

Galatasaray'da tek eksik

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.

Fernando Muslera sınırda

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, Alanyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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