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Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcuya toplamda 27 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. Bu rakam, kulüp tarihinin ara transferdeki en yüksek harcaması olarak tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, İki transfer döneminde toplam 12 futbolcuya 61.5 milyon euro ödeme taahhüdü verdi. Bu da Cimbom adına bir sezon içinde transfere harcanan en yüksek miktar oldu.

Galatasaray, ara transfer döneminde gerçekleştirdiği 7 transferle dikkat çekti. Süper Lig'de 5. yıldızı takmayı ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde kesenin ağzını açarak rekor kırdı.

12 OYUNCUYA 61.5 MİLYON EURO

Yaz ve kış transfer döneminde toplam 12 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, bonservis ve kiralama bedelleri için tam 61.5 milyon euro ödeme taahhüdünde bulundu. Bu rakam, kulüp tarihinin bir sezon içinde transfere harcadığı en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti. Bonservisine 18 milyon euro ödenen Gabriel Sara, transfer döneminin en pahalı ismi oldu.

Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

OYUNCU SATIŞINDAN 40 MİLYON EURO GELİR

Sarı-kırmızılı kulüp, Keren Aktürkoğlu, Tete, Emin Bayram, Michy Batshuayi gibi isimleri satarak ve Zaniolo ile Zaha'yı 2 dönemde de farklı takımlara belirli miktarlara kiralayarak 40 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Böylece, sezon yaklaşık eksi 21.5 milyon euro bakiye ile kapandı.

ARA TRANSFERDE TARİHİ REKOR

Galatasaray, devre arasında gerçekleştirdiği transferlerle de bir rekora imza attı. Ara transfer döneminde 7 oyuncu için toplam 27 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. Bu rakam, kulüp tarihinin ara transferdeki en yüksek harcaması olarak kaydedildi.

Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı

EN YÜKSEK BEDEL CUESTA'YA

Daha önceki transfer harcama rekoru, 46 milyon Euro ile 2022-23 sezonunda kırılmıştı. Bu sezon ise Carlos Cuesta için Belçika'nın Genk kulübüne 8 milyon Euro ödendi ve ara transferin en pahalı ismi oldu.

Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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