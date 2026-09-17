Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

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İSTANBUL, GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman; savunma ve hücum çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 14.15'te yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı