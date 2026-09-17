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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
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İSTANBUL, GALATASARAY, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İSTANBUL, GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman; savunma ve hücum çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 14.15'te yapacağı idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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