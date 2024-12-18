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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı

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Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten hakem Kadir Sağlam'ın gözlemci notu belli oldu. Karşılaşmanın ardından hem Galatasaray hem de Trabzonspor hakem kararlarına tepki göstermişti. Galatasaray'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından hakem Sağlam'ın notu 8.2 olarak açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 4-3 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

2 TAKIMDA İTİRAZ ETTİ

Zorlu karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın performansı tartışma yarattı. Maçın bitimiyle hem Trabzonspor hem de Galatasaray hakem kararlarına isyan ettiler.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası hakem kararlarından memnun olmadıklarını belirttiler. Öztürk, hakemlerin talimatla hareket ettiğini iddia ederken, Doğan ise yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi.

İYİ BİR NOT ALDI

MHK'nin Kadir Sağlam'a maç verip vermeyeceği merak edilirken derbinin gözlemci notu da ortaya çıktı. Kadir Sağlam'ın Galatasaray Trabzonspor maçından 8.2 puan alarak iyi bir yönetim sergilediği gözlemci tarafından değerlendirildi.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'ın notu ortaya çıktı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Ofsayt vermedi, pozisyon devamında gol oldu. Muslera'nın yaptığı penaltıyı vermedi. Mertens'in kendini yere atmasına penaltı çaldı. Var ekibi ile birlikte maçın neticesine tesir ettiler. Türkiye'de futbol maçlarını hem sahada, hem Var odasında Fifa kokartlı yabancı hakemler yönetmediği sürece bu ligte kimse adalet beklemesin

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Haber YorumlarıTuran Saygılı:

anlaşıldı gözetmenleri de ayarlamışlar

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

Top çizgiyi geçti deseydi bu notu alamazdı emri yerine getiren güzel notu alıyor

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