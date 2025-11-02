Okan Buruk, Beraberliği Değerlendirdi: "Ofansif Olarak İyi Oynamadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 0-0 berabere kaldıkları maçta ofansif olarak iyi işler yapmadıklarını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Bugün maça çok iyi başlamadık. Baskılara gittik ama rakibimizin baskılardan pasla çıkışları oldu. Lemina'yı arkada kullanmamız orta sahada baskı şiddetini önceki maçlara göre düştüğünü gösterebilir. Ancak Lemina arkada da sahanın iyilerindendi. Eksikliklerimiz vardı. Maçın devamında da bu eksiklikleri gidermek için kulübeden getirmede zorlandığımız yerler oldu. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Rakibimiz ligin ikincisi, çok iyi bir takım. Fiziksel olarak da iyilerdi. Cesur da bir futbol oynadılar. Fatih Tekke hocayı tebrik ederim. Oyunun içinde iki takıma da geçiş şansları geldi. Çok rahat rakip kaleye gittiğimiz yerler de oldu. İstatistiklere baktığımızda ofansif olarak iyi oynamış gibi gözükebiliriz ama iyi günümüzde değildik. Son paslarda, bitiricilik anlamında çok iyi işler yapmadık. Bunları yapsaydık maçı rahat bir şekilde çözebilirdik. Rakibimizin de gole yakın olduğu, skor üretebileceği anlar vardı. İki iyi takımın oynadığı maç hücum anlamında daha kaliteli geçebilirdi. Beraberlik için üzgünüz ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu maçı unutup, bir sonraki Avrupa maça hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Hakem topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi"

Okan Buruk, Süper Lig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topun oyunda kalma süresinin farklı olmasının sıkıntılarını yaşadıklarını dile getirdi.

Hakem Cihan Aydın'ı topun oyunda kalma süresini uzatamadığı için eleştiren Buruk, "Top oyunda yaklaşık 48 dakika kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 60 dakikaları görüyoruz. Burada 48 dakika oynanıyor. Hakemlerin önemli bir şekilde oyunu durdurduklarını düşünüyorum. Bununla ilgili çözüm üretmemiz gerekiyor. Merkez Hakem Kurulu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nda bu şekilde görüşmeler yapılıyor ama maalesef hakemlerin oyunu çok fazla oynatmak istememesi, rakiplerin de istediği yerde vakit geçirebilmesi topun oyunda kalması süresini azaltıyor. İki takımın da itiraz ettiği yerler oldu ama hakemin genel oyun yönetiminde bir sorun yoktu. Topun oyunda kalma süresini uzatabilirdi. Uzatmalar çok kısaydı." ifadelerini kullandı.

Buruk, Cihan Aydın'ın performansıyla ilgili soru üzerine, "Maçı doğru bir şekilde hızlandırabilirdi ama çok hızlandırmak istemedi. Bunu seviyorlar. Öyle bir niyetleri olmadığını biliyoruz. Maçı yavaşlatması hakemlerin işine geliyor, bundan daha çok mutlu oluyorlar. Kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. İki takımın da itirazları ve istekleri oldu. Hakemler de zor bir dönemden geçiyor. Hepsine destek olmamız gerekiyor. Benim açımdan bakıldığında 48 dakika oynanan maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Orada 60 dakika top oyunda kalacak. Buralar, Türk takımlarının zorlandığı yerler." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış'ın üzerinde büyük bir baskı var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Barış Alper Yılmaz'ın baskı altında olduğunu söyledi.

Sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'a gitmesine izin verilmemesi sonrasında sıkıntı yaşayan ve son haftalarda taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barış'ın üzerinde büyük bir baskı var. Özellikle iç saha maçlarında bu baskıyı daha net bir şekilde görüyoruz. Aslında sahaya çıkan her oyuncunun üzerinde büyük bir baskı var. Barış, iki maç önce ve bu karşılaşmada oyundan çıkarken bir kısım taraftar alkışladı, bir kısmı da tepki gösterdi. Bu baskılar oyuncular üzerinde olumlu bir etki oluşturmuyor. Burada da bazen hata yapmak istememek, bazen deneyip son pası verememek oyuncuların zorlandığı yerler. Barış da bunu yaşıyor. Atacağı bir gol, yapacağı bir asist, iç sahada oynayacağı iyi bir futbol Barış'ın sezon başındaki rahat ve öz güvenli oyununu geri getirecektir. Oyun içerisinde iyi niyetli hem savunma hem de hücumu doğru bir şekilde yapıyor ama belki üçüncü bölgede o rahatlığını biraz daha az görüyoruz. Barış'a ve bütün oyuncularıma güveniyorum. Barış'a destek olmamızın gerekiyor."

"Bu süreci doğru bir şekilde atlattık"

Zor bir periyodu güçlü futbol oynayarak geçtiklerini anlatan Okan Buruk, "Çok fazla sakatlığımız olmadı. Sezon başını bizimle geçirmeyen iki oyuncumuz sakatlandı. Çok zorlu bir periyottu. Göztepe, Bodo/Glimt, Liverpool, Başakşehir, gibi fiziksel olarak zorlu maçlar oynadık. Beşiktaş maçını 10 kişi oynadık. Bütün maçlarda fiziksel olarak iyi işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak iyi işler yaptık, bu süreci doğru bir şekilde atlattık. Daha takım olduğumuzu düşünüyorum. Geç gelen transferler, adaptasyon ve oyuncuların birbirini tanıması için en tehlikeli haftalardayız. Burada hem ligde lider hem de Avrupa'da 6 puan toplamış bir takım olarak yolumuza devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, kendi isteğiyle ayrılan atletik performans antrenörü Dursun Genç'in yerine yeni bir antrenör almayacaklarını aktararak, "Dursun hoca kendi isteğiyle ayrıldı. Dört atletik performans antrenörümüz daha var. Herhangi bir takviye düşünmüyoruz. Sezon bittikten sonra düşünebiliriz. Buna kapalı biri değilim. Şu anda her departmanda yeterli sayıda ekibimiz var. Her şey bizim açımızdan iyi gidiyor. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

"Sane savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman futbolcu Leroy Sane'nin performansından memnun olduğunu belirtti.

Sane'nin savunma performansıyla ilgili gelen soru üzerine Buruk, "Sane, geldiğinden beri hep savunmayı iyi yaptı. Savunma disiplini olan bir oyuncu. Geriye koşuları ve savunma geçişlerini çok etkili yaptı. Hızı olan ve savunma geçişlerini önemseyen bir oyuncu. Alman Milli Takımı'nda, Bayern Münih'te oynayan bir futbolcu. Savunmayı nasıl yapabileceğini çok iyi biliyor. Hücum baskılarına da etkili bir şekilde gitmeye çalışıyor. Performansından dolayı çok mutluyum. Bugün özellikle ikinci yarıda hücumda çok üretken işler yaptı. Takımın iyilerinden biriydi." değerlendirmesini yaptı.

"Fikstürün avantaj ya da dezavantaj olduğunu düşünmüyorum"

Tecrübeli teknik adam, Trendyol Süper Lig'deki fikstürün bir avantaja neden olmadığını söyledi.

Sezon öncesi fikstür çekiminde tercih yapmadıklarını, kalan topu aldıklarını hatırlatan Buruk, "Fikstür konusunda en rahat olduğumuz senedeyiz. Çünkü biz çekmedik. Diğer takımlar fikstürü belirledi. Fikstürün avantaj veya dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Oynamadan bunları yaşayamazsınız. Avantaj gibi gözüken dezavantaj olur. İlk senemde ilk 10 hafta 7 deplasmana gitmiştik. Sert fikstürdü. İkinci yarı fikstür avantajını kullanmıştık. Seyahat etmemek bazen önemli oluyor ama zaten çok İstanbul takımı var. Önümüzdeki hafta Kocaeli deplasmanına gideceğiz. İkinci yarı bizim için zor olacak. Göztepe ve Trabzonspor gibi çok sert arka arkaya deplasman oynayacağız. İkinci yarıda da bu bizim için dezavantaj olacak." diyerek sözlerini tamamladı.