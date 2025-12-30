Haberler

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalar kuvvet ve koşu ile başladı, ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

GALATASARAY, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam antrenmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

