Galatasaray, Tofaş'ı 93-91 Yenerek Ligdeki İlk Galibiyetini Aldı

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer Jr 27, McCollum 18, White Jr 9, Gillespire 2, Meeks 10, Cummings 18, Muhsin Yaşar 2, Tibet Görener 7, Rıdvan Öncel, Bishop

TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 17, Blazevic 25, Perez 8, Lewis 4, Thomasson 5, Besson 16, Özgür Cengiz, Whaley 4, Tolga Geçim 8, Kidd 4

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

DEVRE: 49-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-63

Galatasaray MCT Technic, 2025-2026 sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında kendi evinde Tofaş'ı 93-91 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 27 sayı üreten James Palmer Jr oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki ilk galibiyetini aldı. Tofaş ise parkeden ilk kez yenik ayrıldı.