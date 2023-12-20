Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında 6 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kopenhag maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira ise kadroda yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kopenhag maçının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kopenhag maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan, Tete ve Wilfried Zaha'nın yerine Günay Güvenç, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Dries Mertens'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez ile Portekizli futbolcu Sergio Oliveira ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Günay Güvenç ilk kez 11'de

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç yer aldı. Günay, Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de başladı. 32 yaşındaki file bekçisi daha önce Kasımpaşa maçında Muslera sakatlıktan sonra oyuna girmişti.

Barış Alper Yılmaz bu sezon 3. kez sol bekte

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük karşısında sol bekte Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Barış Alper bu sezon ayrıca Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarında da sol bek pozisyonunda oynamıştı.

Hakim Ziyech 2 maç sonra 11'de yer aldı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Karagümrük maçında 11'de görevlendirildi. Son olarak Pendispor mücadelesine 11'de başlayan Ziyech Adana Demirspor maçında sakatlığından dolayı yer almazken, Kopenhag müsabakasında ise oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray, Fatih Karagümrük müsabakasına; Günay Güvenç, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedekler ise; Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi. - İSTANBUL