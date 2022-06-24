Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Soracağın bir şey olursa, yanındayız' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor