Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Soracağın bir şey olursa, yanındayız' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL
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