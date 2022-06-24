Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. - Haberler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Fatih Terim benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Soracağın bir şey olursa, yanındayız' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fatih Terim Okan Buruk Spor Haberler

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