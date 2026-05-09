Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta, Teknik Direktör Okan Buruk son haftalardaki kadro tercihinde değişiklik yaptı. Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan 11'de yer alırken, üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncular kadroda yok.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor karşılaşmasının 11'ine göre Antalyaspor karşısında 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Akdeniz ekibi karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Mario Lemina'nın yerine Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç kırmızı kart cezasından, Yaser Asprilla ile Gabriel Sara da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

İlkay Gündoğan 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'da İlkay Gündoğan karşılaşmaya 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'deki Kocaelispor maçında 11'de görev alan Gündoğan böylece 3'ü lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 4 maç sonra 11'de yer aldı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor mücadelesine; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Batuhan Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey ve Mario Lemina bekledi.

Stat kapalı gişe

Galatasaray taraftarı, Antalyaspor karşısında da takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, yaptıkları tezahüratlarla da destek verdi.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular ısınmaya 'Anneler Günü' pankartıyla çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
