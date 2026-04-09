Avrupa kupalarında ilklerin takımı: Galatasaray

Galatasaray Kulübü, tarihinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı olmayı başardı.

Sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybol takımı, dün CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Birçok branşta faaliyet gösteren Galatasaray, futbol ile erkek ve kadın basketbolun ardından voleybolda da Avrupa kupası kazanarak bu üç branşta şampiyonluk yaşayan tek Türk kulübü oldu.

Türk futbolunun kulüpler düzeyinde en büyük başarısını elde etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2000 senesinde UEFA Kupası'nı kazanarak, "Futbolda Türkiye'nin tek Avrupa şampiyonu" ünvanını elde etti.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2000 senesinde İngiliz ekibi Arsenal ile UEFA Kupası finalinde karşılaştı. Galatasaray, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Arsenal'i penaltılarda 4-1 yenerek, Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı kazandırdı.

Galatasaray, ayrıca 2000-2001 sezonu öncesi Rumen teknik adam Mircea Lucescu idaresinde İspanya devi Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek, UEFA Süper Kupa'yı kaldırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 kez Süper Lig, 19 kez Türkiye Kupası, 10 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 7 kez TFF Süper Kupa'yı kazanarak, ulusal düzeyde de Türkiye'nin en başarılı takım oldu.

Erkek basketbolda tek Avrupa şampiyonluğu var

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nı ülkeye getirme başarısı gösterdi.

Türk basketbol tarihinin en başarılı başantrenörlerinden Ergin Ataman'ın yönetiminde iyi bir performans gösteren sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransa ekibi Strasbourg'un rakibi oldu.

Finaldeki ilk maçı deplasmanda oynayan Galatasaray, rakibine 66-62 yenildi. Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında konuk ettiği Fransız rakibini 78-67 yenerek, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Kadın basketbolunda ilkler Galatasaray'dan

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, tarih boyunca 3 Avrupa kupası kazanarak kadın basketbolunda önemli ilklere imza attı.

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'nda iki maç üzerinden oynanan finalde eşleştiği İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı. İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Bu kupa ayrıca Türk basketbolunda kadınlarda ülkeye getirilen ilk Avrupa kupası oldu.

Kadın basketbolunda birçok başarı elde eden Galatasaray, bu alanda ilklere imza atmaya devam etti. Sarı-kırmızılılar, FIBA Avrupa Kupası'nı kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Fenerbahçe ile 2014'te oynadığı final maçından 69-58 galip ayrılan Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni kazanan ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 2018'de ise FIBA Avrupa Kupası finalinde İtalya'nın Reyer Venezia ekibine rakip oldu. İstanbul'da yapılan ilk maçı 90-68 kazanan Galatasaray, ikinci karşılaşmadan 72-65'lik mağlubiyetle ayrıldı ve sayı avantajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Böylece Galatasaray, Avrupa'da 1 kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, 2 kez de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı aldı.

Bu sezon voleybolda ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dün yaşadığı şampiyonlukla tarihindeki ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü.

CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazandı.

Sahasında oynadığı karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray, böylece voleybol branşında da ilk Avrupa kupasına uzandı.