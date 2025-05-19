Galatasaray Taraftarları Kilis'te Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Taraftarları Kilis'te Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
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Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti ve Kilis'teki taraftarları büyük bir sevinçle kutlamalara katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliklerde, taraftarlar meşaleler ve bayraklarla sokakları doldurdu.

- Galatasaray taraftarları sınır kentinde şampiyonluğu renkli görüntülerle kutladı

KİLİS - Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u evinde 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez lig şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı takımın başarısı, sınırın sıfır noktası Kilis'te de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kilisli Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ve bayraklarla sokaklara döküldü. Kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir taraftar, evcil köpeğine Galatasaray forması giydirerek sevincini paylaştı.

Öte yandan bazı Galatasaray taraftarları, Acun Ilıcalı'nın fotoğrafının yer aldığı temsili bir tabut taşıdı. Tabutun başında ise imam kılığına giren bir Galatasaray taraftarı yer aldı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, Kilis'te adeta bayram havası estirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Spor
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