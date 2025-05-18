Galatasaray Taraftarları Ardahan'da Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Ardahan'da büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Meşalelerle donatılan kongre caddesinde, sarı-kırmızılı renkler ve marşlar eşliğinde kutlama yapıldı.
- Galatasaray taraftarları Ardahan'da şampiyonluğu kutluyor
ARDAHAN - Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takımlarının şampiyonluğunu Ardahan'da kutlamaya başladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ardahan'da sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Kongre caddesine akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar ellerindeki meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla marşlar söyledi ve meydanı bayram havasına çevirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Spor