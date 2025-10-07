Haberler

Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen fotoğrafı

Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen fotoğrafı
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Nijerya milli takımı kampına katıldı. Nijerya kampının tesis yetersizliği ve görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Eleme maçları için kampına katıldı.

NİJERYA'NIN TESİSLERİNE TEPKİ

Victor Osimhen'in Nijerya kampına katılmasının kamptan paylaşılan bir fotoğraf kısa süre içerisinde infial yarattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, paylaşılan fotoğrafta Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulandığını gördü ve arka planda belli olan tesislerin yetersizliğine tepki gösterdi. Nijerya Milli Takımı'nın antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

İşte o fotoğraflar;

NİJERYA'NIN RAKİPLERİ

Nijerya Milli Takımı, 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile Dünya Kupası'na katılma adına mücadele edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
