Galatasaray taraftarını çıldırtan kare

Galatasaray taraftarı, verilen sözlerin gerçekleşmemesi üzerine Galatasaray yönetimini istifaya davet etti. Ligde ve Avrupa da yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, transfer dönemine eksiklerle girmesine rağmen yönetimin takındığı yavaş tavır Galatasaray taraftarından yoğun tepkiye sebep oldu.

ŞİMDİYE KADAR SADECE AHMET KUTUCU TRANSFER EDİLDİ

Aslan, kış transfer döneminde şu ana kadar sadece İkas Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Kutucu hücum hattının her yerinde oynayabilen bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

TEPKİLER YENİ DEĞİL

Galatasaray taraftarının tepkisi yeni değil. Geçtiğimiz haftadan bu yana sosyal medya üzerinden yönetime büyük bir tepki devam ediyor. Galatasaray taraftarı, yönetimin sadece transferde değil aynı zamanda Bankalar Birliği'nden çıkma konusunda da verdiği sözleri tutmadığını belirtiyor.

"PASTACILAR İSTİFA"

Geçtiğimiz haftadan bu yana gelen tepkiler, sosyal medyada her gün farklı bir hashtag açılmasıyla devam ediyor. Dün akşam saatlerinde taraftarlar '#Pastacılarİstifa' hashtag'i açtı. Galatasaray Sportif A.Ş'de görev yapan İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu'nun geçtiğimiz günlerde UEFAAvrupa Ligi süslemeli bir pastayla poz vermesi taraftarların hashtag'ine yön verdi.

İşte o kare;