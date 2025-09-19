Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca savunmada büyük hatalar yapan sarı-kırmızılılar, sahadan farklı bir skorla ayrıldı.

BARIŞ ALPER BOŞ KALEYE ATAMADI

Galatasaray, 25. dakikada gole çok yaklaştı. Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayında serbest vuruş kazandı. Galatasaray, frikik organizasyonuyla kale ağzında topu Barış ile buluşturdu. Barış topu çok net pozisyonda auta yolladı.

KADER ANI: BARIŞ ALPER'İN KAÇAN POZİSYONU

Sarı-kırmızılı ekip 1-0 öndeyken tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan serbest vuruş sonrası kale önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, müsait pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi. Bu kaçan fırsat, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi.

TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı, gerek maç devam ederken gerekse karşılaşma sonunda sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, bu pozisyonun maçın seyrini değiştirdiğini savunarak milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu ve "Onun yüzünden kaybettik" şeklinde yorumlar yaptı.