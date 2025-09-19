Haberler

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği maçta taraftarların hedefindeki isim Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcunun 1-0 öndeyken kaçırdığı net pozisyon, maçın kırılma anı olarak görülerek büyük tepki çekti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca savunmada büyük hatalar yapan sarı-kırmızılılar, sahadan farklı bir skorla ayrıldı.

BARIŞ ALPER BOŞ KALEYE ATAMADI

Galatasaray, 25. dakikada gole çok yaklaştı. Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayında serbest vuruş kazandı. Galatasaray, frikik organizasyonuyla kale ağzında topu Barış ile buluşturdu. Barış topu çok net pozisyonda auta yolladı.

KADER ANI: BARIŞ ALPER'İN KAÇAN POZİSYONU

Sarı-kırmızılı ekip 1-0 öndeyken tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan serbest vuruş sonrası kale önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, müsait pozisyonda topu farklı şekilde auta gönderdi. Bu kaçan fırsat, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi.

TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı, gerek maç devam ederken gerekse karşılaşma sonunda sosyal medyada Barış Alper Yılmaz'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, bu pozisyonun maçın seyrini değiştirdiğini savunarak milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu ve "Onun yüzünden kaybettik" şeklinde yorumlar yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMustafa Barıs:

Hadi be ordan yalandan insanlari hedef gösteriyorsunuz maçın en kötüsü iki gol kalesine atan kişidir maçı adam katletti resmen

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Sanches yerinde mi oynatılan bence taraftar Okan Hoca dan öfkesini çıkarsın

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCelal SEÇKİN:

Bir on dakika daha olsaydı.3.golüde atardı.:)))))))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Okan Hoca istifa et yoksa Avrupada rezil kepaze olacağız senin yüzünden

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

ahahahaha

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Sadece O mu. Torreira ve Singo dan başka oynayan yoktu.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal SEÇKİN:

6-2 Biterdi.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Barış Alper dünkü maçta çok etkisiz ve isteksiz oynadı, sanki beni neden getirmişler buraya der gibi bir havası vardı, Sane ondan çok daha iyiydi..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
