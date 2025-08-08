Galatasaray, Süper Lig'e Galibiyetle Başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında konuk olduğu Gaziantep Fk'yı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan yaptığı ortayı savunmada Eren uzaklaştırdı, dönen topa Kulasin'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

54. dakikada sağ kanattan ceza yayı gerisine kadar ilerleyen Sane'nin sol ayağıyla plase vuruşu az farkla auta çıktı.

60. dakikada Sane'nin savunma arkasına ara pasıyla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus'un vuruşunda top Mustafa Burak'tan döndü.

63. dakikada yapılan VAR incelemesinde Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

66. dakikada Galatasaray'ın Gabriel Sara ile ceza yayı içerisinde kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yerden az farkla aut çıktı.

81. dakikada sağ kanattan Sallai'nin ortasına ceza sahasında Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

88. dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Barış Alper'in dönerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

89. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sane'nin rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Salem Mbakata (Enver Kulasin dk. 34), Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna, Maxim (Sokratis Dioudis dk. 66), Deian Sorescu (Mirza Cihan dk. 79), Christopher Lungoyi (Badou Ndiaye dk. 46), Emmanuel Boateng (Ogün Özçiçek dk. 79)

Yedekler: Semih Güler, Onur Başyiğit, Ali Osman Kalın, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Galatasaray: Günay Güvenç, Eren Elmalı (Nicolo Zaniolo dk. 73), Abdulkerim Bardakcı, Davinson Sanchez (Arda Ünyay dk. 66), Roland Sallai, Mario Lemina (Kaan Ayhan dk. 66), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 66), Gabriel Sara, Yunus Akgün (İsmail Jakobs dk. 66), Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, Elias Jelert, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 11 pen. ve dk. 45+12 pen.), Eren Elmalı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rodrigues, Maxim (Gaziantep FK), Torreira, Lemina, Sanchez, Abdulkerim (Galatasaray)

Kırmızı kart: Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK) - GAZİANTEP