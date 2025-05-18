Galatasaray, Süper Lig'de 3. kez üst üste şampiyon oldu

Galatasaray, Süper Lig'de 3. kez üst üste şampiyon oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu 86 puanla tamamlayarak üst üste üçüncü kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. toplamda da 25. kez sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 25. kez zafer yaşadı. Ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alan Aslan, aynı zamanda Türkiye'de 5. yıldızı kazanan ilk ekip oldu.

Üst üste 3. şampiyonluk

Teknik Direktör Okan Buruk'un göreve gelmesiyle Süper Lig'de başarılı bir dönem geçiren ve rekorlar kıran sarı-kırmızılılar, üst üste 3. defa şampiyon oldu. Cimbom, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarını şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan Süper Lig'de ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Aslan, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ise üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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