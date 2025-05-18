Galatasaray, Süper Lig'de 25. Şampiyonluğunu Kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 25. Şampiyonluğunu Kazandı
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, 25. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından taraftarlar Konya'da büyük bir sevinçle kutlama yaptı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Konya'da taraftarlar 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Konya'daki Galatasaray taraftarları da sokaklara döküldü. Maçın bitiş düdüğünün ardından şehir merkezinde konvoy yapılırken, taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla şehir turu attı. Kentin birçok noktasında şampiyonluk sevinci yaşanırken, kutlamalara sırasında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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