Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 Sezonu İçin Gaziantep'e Geldi

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e ulaştı. Takım, konaklayacağı otele geçmeden önce taraftarları selamladı.

Galatasaray, yarın oynayacağı Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk maçı için Gaziantep'e geldi.

Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekip, daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların otele girişi sırasında bir grup taraftar, sevgi gösterisinde bulundu.

Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
