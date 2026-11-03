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Galatasaray, Stuttgart karşısına Okan Buruk'un 4 değişikliğiyle çıktı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Stuttgart karşısında Konyaspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Singo, Eren Elmalı, Sara ve Leao'nun yerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina ve Barış Alper Yılmaz görev aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının 11'ine göre Stuttgart karşısına 4 değişiklikle çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor müsabakasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Buruk; Wilfried Singo, Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Rafael Leao'nun yerine Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

Sarı-kırmızılıların 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Btrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo bekledi.

Melo maçı takip etti

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Stuttgart maçını stadyumdan takip etti. Yoğun ilgisiyle karşılaşan Melo, taraftarların isteğini kırmadı ve imza dağıtıp, fotoğraf çekildi.

Jesus de Miguel için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu sırasında da LED panolar, yas dolayısıyla söndürüldü ve skorboardlarda da Miguel'in yer aldığı görüntüler gösterildi. Kaleci Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne şiddetli darbe alan Jesus de Miguel'in kalbi durdu ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atakan Karazor 11'de başladı

Stuttgart'ta milli futbolcu Atakan Karazor, Galatasaray müsabakasında 11'de yer aldı. Alman ekibi sahaya; Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, Führich, Deniz Undav, El Khannouss ve Demirovic 11'i ile çıktı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarı, Stuttgart maçında takımını yalnız bırakmadı. İstanbul'daki yağışlı havaya rağmen RAMS Park'ın tribünlerini dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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