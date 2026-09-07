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Galatasaray, Sporting maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Sporting maçının hazırlıklarına devam etti
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GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 21.00'de Lizbon'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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