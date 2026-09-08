Galatasaray, Sporting ile ilk kez karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.

Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.

Portekiz takımlarına karşı 9 maçta 3 galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı.

"Cimbom" 2008'deki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşılaştı. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

Deplasman performansı daha iyi

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda daha iyi sonuç aldı.

Portekiz temsilcileriyle sahasında 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekiplerine 5 kez konuk olan "Cimbom" ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik aldı.

İç sahada 5 gol atıp, 8 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise 5 gol atarken rakiplerinin 4 golünü engelleyemedi.

Portekiz temsilcilerine karşı Galatasaray

Sarı-kırmızılıların, Portekiz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç 2008-09 UEFA Avrupa Ligi Benfica-Galatasaray 0-2 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Braga 0-2 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi Braga-Galatasaray 1-2 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Benfica 2-1 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica-Galatasaray 2-1 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto-Galatasaray 1-0 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Porto 2-3 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Benfica 1-2 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Benfica-Galatasaray 0-0

Türk takımlarına karşı Sporting

Portekiz'in yeşil-beyazlı temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçın 5'ini kazandı. Üç mücadeleden beraberlikle ayrılan Sporting, 2 kez de mağlup oldu.

UEFA Kupası'nda ilk kez 1993'te Kocaelispor'a rakip olan Sporting, sonrasında Gençlerbirliği (2), Başakşehir (2) ve Beşiktaş (4) ile karşılaştı.

1993-94 sezonunda Türkiye'de Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Sporting, sahasındaki maçı 2-0 kazandı.

2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşen Portekiz temsilcisi, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı kırmızı-siyahlılara sahasında 3-0 yenildi.

Beşiktaş ile 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Sporting, 3 galibiyet (3-1, 4-1, 4-0) ve 1 beraberlik (1-1) yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile eşleşen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Kaynak: AA