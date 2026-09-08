Galatasaray, Sporting ile ilk kez karşılaşacak
- Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın konuk olacağı Sporting ile UEFA organizasyonlarındaki ilk resmi maçını yapacak Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle daha önce 9 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanabildi Gençlerbirliği ve Başakşehir'e yenilen Sporting, Türk takımlarına karşı 10 mücadelede 5 galibiyet aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.
Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.
Portekiz takımlarına karşı 9 maçta 3 galibiyet
Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı.
"Cimbom" 2008'deki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşılaştı. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.
Deplasman performansı daha iyi
Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda daha iyi sonuç aldı.
Portekiz temsilcileriyle sahasında 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekiplerine 5 kez konuk olan "Cimbom" ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik aldı.
İç sahada 5 gol atıp, 8 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise 5 gol atarken rakiplerinin 4 golünü engelleyemedi.
Portekiz temsilcilerine karşı Galatasaray
Sarı-kırmızılıların, Portekiz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|2008-09
|UEFA Avrupa Ligi
|Benfica-Galatasaray
|0-2
|2012-13
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Braga
|0-2
|2012-13
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Braga-Galatasaray
|1-2
|2015-16
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Benfica
|2-1
|2015-16
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Benfica-Galatasaray
|2-1
|2018-19
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Porto-Galatasaray
|1-0
|2018-19
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Porto
|2-3
|2018-19
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Benfica
|1-2
|2018-19
|UEFA Avrupa Ligi
|Benfica-Galatasaray
|0-0
Türk takımlarına karşı Sporting
Portekiz'in yeşil-beyazlı temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçın 5'ini kazandı. Üç mücadeleden beraberlikle ayrılan Sporting, 2 kez de mağlup oldu.
UEFA Kupası'nda ilk kez 1993'te Kocaelispor'a rakip olan Sporting, sonrasında Gençlerbirliği (2), Başakşehir (2) ve Beşiktaş (4) ile karşılaştı.
1993-94 sezonunda Türkiye'de Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Sporting, sahasındaki maçı 2-0 kazandı.
2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşen Portekiz temsilcisi, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı kırmızı-siyahlılara sahasında 3-0 yenildi.
Beşiktaş ile 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Sporting, 3 galibiyet (3-1, 4-1, 4-0) ve 1 beraberlik (1-1) yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile eşleşen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.