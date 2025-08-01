Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan transfer değerlendirmesi Açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in transferinde taraftarın etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Abdullah Kavukcu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek ile bir hayal kurduklarını belirten Kavukcu, "Başkanımla beraber ocak ayında konuştuğumuzda 'Bir hayalimiz var.' dedik. O hayali kurarken Osimhen ile konuştuğumuzda o da inanamadı. Kendisine ocak ayında çok ciddi bir teklif vardı. O tarihte de bize 'Gitmeyeceğim. Sizinle sezon sonunda konuşalım.' dedi. Başkan ve yönetim kurulu üyelerimizle çalışmalara başladığımızda bize inanan da vardı, 'Kendi reklamını yapıyor.' diyen de vardı. Biz başkanımla Galatasaray'ın geldiği noktayı biliyorduk. Galatasaray, şu anda bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Osimhen'in duruşu da çok enteresandı. Biz, her şeyi size yansıtmadık. Başkanımla iletişim halindeydik. Gizlilik içinde bu işi yürüttük. Siz, çoğunlukla İtalyan basınından her şeyi öğrendiniz. Galatasaray'ın gücünü ortaya koyduk. Başkanımız, bu işi net bir şekilde yapmamızı istedi. Ayrıca başkanımız, parayı bu yönetimin ödemesini istedi. Geleceğe borç bırakmak istemedi. Bu durum bizim için büyük gurur. Biz, bu bonservisi sermaye olarak Galatasaray'ın kasasına koyduk. Osimhen'in de vazgeçtiği rakamlar çok büyük. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu Leroy Sane'nin transferine de değinen Kavukcu, "Sane ile ocak ayında konuşmuştuk. Dünyada birçok oyuncu, buraya gelmek istiyor. Mevcut kadromuzu bozmadan Sane gibi bir yıldızı aldık. Kendisinin inanılmaz bir karakter olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Taraftardan beklentileri olduğunu dile getiren Kavukcu, "Taraftarın isteklerini yerine getirdik. Şimdi taraftarımızın da bize güç vermesini istiyoruz. Çok daha güçlü adımlar atmamız için kurumsal şirketlerden de destek bekliyoruz. Bunu da başarıyla yapacağız. Osimhen gibi bir yıldızı transfer ettiysek, taraftarın da etkisi çok büyük." dedi.

"Galatasaray'ın çok iyi bir çevresi vardır"

Osimhen'e kaleci Fernando Muslera'nın vedasında teklif yaptıklarını dile getiren Kavukcu, şunları kaydetti:

"Başkanımla bunun için konuştuk. Kimsenin haberi yoktu. O gün yaptığımız teklifi bir lira daha artırmadık. Bire bir aynı rakamı verdik. Rakam saklamadık. İnşallah başka takımlar da kiraladıkları oyuncunun rakamlarını gerçekçi olarak açıklar. Osimhen'e başka yerlerden teklif gitti. Benim açıklamama gerek yok. Victor Osimhen, çok farklı bir karakter. Birçok takım ona teklif yaptı. Napoli'ye de teşekkür ediyorum. George Gardi'ye de teşekkür ediyorum. Birçok kişi bu transferde rol oynadı. Galatasaray'ın çok iyi bir çevresi vardır. Ulaşmamız gereken biri varsa ona ulaşırız. Galatasaray, böyle büyük bir camiadır. Napoli ile ilişkilerimiz de göründüğü gibi değil."

Galatasaray olarak 3 tane şirketi halka açmayı amaçladıklarını vurgulayan Kavukcu, "Bunlar için çalışmalarımız devam ediyor. En yakın zamanda bunları açıklayacağız. Mağazacılık da bizim için çok önemli bir değer. Orada da çok güzel şeyler olacak." şeklinde konuştu.

Osimhen'in transfer sürecine de değinen Kavukcu, "Başkanımla beraber çok güzel bir şekilde bu süreci yönettik. Sonuca da ulaştık. Arkasında çok güzel bir hikaye var. Transfer dönemi bittikten sonra detayları sizinle konuşacağım." dedi.

"Biz, her şeyi planlayarak buraya geldik"

Kaleci transferine de değinen Kavukcu, şunları söyledi:

"Galatasaray, Avrupa'daki tüm futbolcuların odak noktası. İstediğimiz oyuncuyu alırız. Bunu Osimhen transferinde gösterdik. Kimsenin hayal edemeyeceği rakamları ortaya koyduk. UEFA kriterlerinde geçen sene toplam gelirinizin yüzde 80'ini tutturmak zorundaydınız. Biz de bu kriteri yüzde 79'da tamamladık. Bu sene de bu oran yüzde 70'e düşüyor. Forma satışı bizim için önemli bir gelir kaynağı. Gelirimizi belli bir seviyeye çektiğimizde transfer bütçemizi ayarlıyoruz. Herkes, transferi hızlı bir şekilde bitirmemizi istiyor. Biz, her şeyi planlayarak buraya geldik. Kaleci transferi hakkında da çok farklı isimler konuşuluyor. Daha önce hiç duymadığınız 3 isim var. Gizli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Biten bir şey daha yok. Herkesle görüşüyoruz. Şartlar uyduğunda son kararı hocamız verecek. Burada başkanımızın da kararı önemli.""

Kulüp için sermaye artışı yaptıklarını belirten Kavukcu, "Her kulübün sermaye artışı oldu. Bu paraların nereden geldiğini soruyorlar. Galatasaray'ın kaynakları çok net. Keşke herkes böyle olsa. Zaten bu işleri net bir şekilde yapmalısınız. Yoksa yarın bu iş sizin önünüze çıkar. Sermaye artışlarımız genelde yüzde 99.9 oluyor. Tüm kaynaklar, içeriye girmiş oluyor. Bankaların dahi bu kadar sermayesi yok. 13,5 milyar liralık bir sermayemiz var. Bunu başkanımın liderliğinde başardık." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Alvaro Morata ve Davinson Sanchez ile ilgili çıkan transfer iddialarına değinen Kavukcu, "Morata, çok iyi bir karakter. Satın alma opsiyonunu saklı bulunduruyoruz. Mauro Icardi de geri döndü. Oyuncu 'Kadroda yer bulabilir miyim?' diye düşünmüş olabilir. Her oyuncunun bir rakamı vardır. Milan, oyuncunun bonservisine sahip olabilir. Satın alma opsiyonu da bizde. Net bir şey yok. Davinson Sanchez gibi bir oyuncuyu da herkes ister. Oyuncularımıza teklif gelebilir. Daha çok zaman var." diye konuştu.

Victor Osimhen için özel tasarlanan kutuyu da tanıtan Kavukcu, "Yeni bir markamız olacak. Bununla beraber çok satış yapacağız. Bu marka, çok özel olacak. Formada Osimhen'in imzası var. Gerçek 5 yıldızlı formamız da var. Bu 45 numara da çok meşhur oldu. Herkesin almak isteyip alamadığı bir forma oldu. Çocuklar da hangi forma olursa olsun 45 numaralı forma giymek istiyor." dedi.