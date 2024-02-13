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Türkiye karnesi hiç parlak değil! Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsil eden Galatasaray'ın, Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in daha önce yönettiği 4 maçta takımlarımız sadece 1 kere galip gelebildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

MAÇ 15 ŞUBAT'TA

Büyük heyecana sahne olacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Dev karşılaşma 15 Şubat Perşembe günü 20:45'te oynanacak.

Türkiye karnesi hiç parlak değil! Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

Alejandro Hernandez'in yönettiği Türk takımlarının maçlarının sonuçları;

24 Ekim 2019

  • Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021

  • Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021

  • PSV 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021

  • Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
Kaynak: Haberler.com / Spor

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