Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Serisini Sürdürdü

Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Serisini Sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek son 6 karşılaşmasında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Aslan, Sivasspor'a karşı son olarak 2021-2022 sezonunda kaybetmişti.

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1'lik skorla kazandı. Son olarak 2021-2022 sezonunda 1 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan maçta 3-2'lik skorla rakibine mağlup olan Aslan daha sonra kaybetmedi. Cimbom bu süreçte oynadığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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