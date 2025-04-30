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Galatasaray - Sivasspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray - Sivasspor Maçının Hakemi Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olarak belirlendi. Yardımcı hakemleri ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar olacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Sivasspor müsabakasının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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