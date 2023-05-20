Galatasaray-Sivasspor maçındaki pozisyon için herkes aynı yorumu yapıyor

Sivassporlu Robin Yalçın'ın Galatasaraylı Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart çıktı. Ünlü yorumcular ve pek çok futbolsever, pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivas spor karşı karşyıa geldi. İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon maça damga vurdu.

ROBİN'E SARI KART

45+1'de Robin Yalçın'ın müdahalesiyle Lucas Torreira yerde kaldı. Robin'e bu müdahalenin ardından sarı kart çıktı.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdikten sonra tribünlerden büyük bir uğultu koptu. Kardeşler ve VAR ekibi Özgür Yankaya protesto edildi.

"KIRMIZI KART"

Pek çok spor yorumcusu ve eski hakem Deniz Ateş Bitnel, Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya yaptığı müdahaleden sonra kırmızı kart çıkması gerektiğini yazdı.

İşte o yorumlar: