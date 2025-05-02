Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma, pas çalışmaları ve taktik çalışmalar ile tamamlandı.
GALATASARAY, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın saat 19.00'da Sivasspor'u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor