Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, 3 grup halinde 8'e 2 pas ve taktik çalıştı.
Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor