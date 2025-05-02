Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan futbolcular, 3 grup halinde 8'e 2 pas ve taktik çalıştı.

Lider Galatasaray'ın Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.