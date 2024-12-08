Galatasaray, Sivasspor'a Karşı Berkan Kutlu ile Başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Sivasspor karşısında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Eyüpspor maçının 11'ine göre Sivas karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Berkan Kutlu'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Berkan Kutlu bu sezon 3. kez 11'de

Teknik Direktör Okan Buruk savunmadaki eksikler dolayısıyla bu bölgede Berkan Kutlu ile başladı. Berkan bu sezon daha önce TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş ile ligdeki Gaziantep FK mücadelelerinde 11'de görev almıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt ve Efe Akman bekledi. - İSTANBUL