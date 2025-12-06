Galatasaray-Samsunspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaşanan sakatlıklar ve sakatlıktan çıkan futbolculara fazla yük binmesinden dolayı zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Park'ta Samsunspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede lehlerine birer penaltı ve kırmızı kartın verilmediğini savunan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu dönem bizim için zorlu geçiyor. Üst üste sert maçlar oynuyoruz. Geçen maçtaki 11 ile başlamamız bizim için avantajdı. En azından iki maç üst üste oynayabilen bir takımım vardı. Maça iyi başladık. İlk yarıyı iyi oynadık. Çok rahat bir 45 dakika geçirdik. Lemina'yı sakatlığına rağmen ilk yarıda oyunda tuttuk. İkinci yarı devam edemeyince önemli bir oyuncuyu devre arasında çıkarmak zorunda kaldık. Topa sahip olmada sıkıntı yaşadık. Devamında yorgunlukların etkisi vardı. Üst üste aynı futbolculara uzun süre veriyoruz. Arka arkaya bu kadar maç oynamaya hazır olmayan futbolcularımız da var. Kulübeden katkı almamız biraz zor. Yunus'u 25 dakika düşünüyorduk. Berkan da uzun süredir antrenmana çıkmıyordu. Arda'yı kullandık. 2-1 sonrasında rakibimizin atakları vardı. Üçüncü golü bulsaydık daha rahat bir oyun olabilirdi. O bölümde Kazımcan'ın ayağına basıldığı bir penaltı pozisyonu var. Bir de Davinson'un bileğine basılma pozisyonu var. İki Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden de olumsuz sonuç çıktı. Devamında içimden 'Bu kadar şanssız bir gece mi olur?' dediğim bir gol yedik."

Maçın devre arasında oyuna giren 18 yaşındaki stoper Arda'yı uzatma bölümünde oyundan çıkarma nedenini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Arda'yı oyundan almam taktiksel bir şeydi. Kendisi çok üzüldü. Arda bizim için çok değerli bir oyuncu. Ona süre vermeye çalışıyoruz. Taktiksel olarak Barış'ı sağ beke atarak, Yunus'u kanata alarak çift forvete döndük. Gol de Barış'ın ortasından geldi." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Samsunspor'un son dakikalarda penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "Biz nasıl bir penaltı, bir kırmızı kart beklediysek rakibimiz de son dakikada penaltı beklentisi oldu. Benim görüşüm pozisyonda Kazımcan'ın kolunun doğal konumda olduğu. Buna yakın pozisyonları Avrupa'daki birçok maçta gördük. Hakem penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi. Verilecek her karara saygı duymak gerek ancak benim görüşüm pozisyonun penaltı olmadığı. Başka bir şey olsa saygı duyacaktık."

"İlkay'ın performansından çok memnunum"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, İlkay Gündoğan'ın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili soru üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"İlkay'ın performansından çok memnunum. İlk yarıda topun bizde kalmasında önemli bir rol oynadı. İlkay, sakatlığını atlattıktan sonra üst üste çok zorlu maçlara çıktı. Oyuncularımız, yüzde 100'ünü bulmadan üst üste maçlara çıkıyor. Rotasyon yapabileceğimiz bir durumda değiliz. Mecburen oyuncularımıza yükleniyoruz. Sakatlık, performans düşüklüğü ve yorgunluk riskini de alıyoruz. Mecbur kaldım, oyuncu değiştiremiyorum, çok zorlanıyorum. Hiçbir bölgede oyuncum kalmadı. Elimizde sağlam santrfor sadece Mauro Icardi var. Arda genç bir oyuncu. Berkan ve Yunus sakatlıktan döndü ve uzun süre oynatamıyoruz. Geçen sene şubat ayında Avrupa kupalarında AZ Alkmaar deplasmanında buna benzer bir şey yaşamıştık. Oyuncularımız yavaş yavaş dönecek ve gerçek gücümüzü bulacağız. Önemli olan buraları başarılı bir şekilde geçmekti. Oyuncuların performanslarını buna göre değerlendirmek gerek. Üst üste çok maç oynadılar."

"Jakobs ve Singo inşallah Afrika Uluslar Kupası'na çağrılmaz"

Okan Buruk, sakatlıkları bulunan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo ile Senegalli oyuncu Ismail Jakobs'un Afrika Uluslar Kupası'na çağrılmamaları gerektiğini söyledi.

Singo'nun sık sakatlık yaşamasını sağ bek oynamasıyla ilişkili olup olmadığının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Bek oynaması doğrudan sakatlık nedeni değil. Genç, diri ve profesyonel bir futbolcu. Sezon başını bizimle geçirmedi. Orada ne yaptığını bilmiyoruz. İlkay'da da bu geçerliydi. Geldiklerinde yaptığımız testlerde takımın gerisindeydi. Ancak oyuncuları hızlı bir şekilde takımın içine sokmamız gerekiyordu. Singo'nun sakatlığını tekrarlama nedenlerinden biri beklenen zamandan erken oynatmamız. Ajax maçı onun için çok erkendi ama ihtiyacımız vardı. Bazen sakatlıklar sadece adaleyle veya antrenmanla ilgili olmayabilir. Diş sağlığı bile sakatlıkları etkileyebilir. Bununla ilgili kontrolleri de yaptırdık, önlemler aldık. Onu en kısa zamanda iyileştireceğiz. İnşallah Afrika Uluslar Kupası'na çağırmazlar. Şu anda sakatlığı var. Bu oyuncuları hazırlayıp Afrika Kupası'na gönderirsek mutlu olmayız. Ismail Jakobs ile Wilfried Singo'nun bizimle kalıp iyileşmesi lazım. Şu anda bir turnuva oynayabilecek durumda değiller." değerlendirmesinde bulundu.

"Mario Lemina'ya teşekkür ediyorum"

Buruk, Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor maçlarında stoperde oynattığı Mario Lemina'nın sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıktığını söyledi.

Gabonlu orta saha oyuncusuna teşekkür eden 52 yaşındaki teknik adam, "Monaco müsabakasıyla ilgili Lemina'nın durumunu takip edeceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Sakatlığı olmasına rağmen hem Fenerbahçe derbisinde hem de bu maçın ilk 45 dakikasında takımı için aslanlar gibi mücadele etti. Hem kendi adıma hem de camiam adına verdiği mücadele ve fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Şampiyonluk bu sene her zamankinden daha önemli"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluğun kendileri için her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları derbinin ikinci yarısında aleyhlerine 15'e yakın hata yapıldığını savunan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Stresli değildim. Takıma inanıyorum. Ancak bazı mevkilerde oyuncu değiştiremeyeceğini bilmek bir teknik adam için kolay bir şey değil. Ancak her zaman çözümler bulduk. Bu dönemi en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Geçen haftaki Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında aleyhimize yanlış verilen 14-15 karar var. Böyle bir durumda sakin kalmak çok zor. Oyuncularımın bu kadar şeye rağmen Fenerbahçe derbisinde çok sakin kaldığını düşünüyorum. Yayıncı kuruluşta 14 yanlış kararı gösterdikten sonra, 'Hakem maçın skoruna etki edecek bir hata yapmadı.' denildi. Bu inanılmaz bir şey. Saha kenarında ufak tefek tepkiler verebiliriz. Sonuçta insanız. Stresli değilim, çok rahatım, takımıma ve camiama güveniyorum. Çok güçlüyüz, daha da güçlü olacağız. Geçen haftaki derbi bizim için milattı. Özellikle Süper Lig için, 'Bu sene Avrupa'da başarılı olun. Türkiye Ligi önemli değil.' denildi. Bu oyuncularımın ve bizim kafamıza sokulmaya çalışıldı. Tam tersi Türkiye Ligi ve şampiyonluk çok önemli. Bizi Şampiyonlar Ligi'ne götüren Türkiye'deki şampiyonluk. Bu şampiyonluğu kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de benzer mücadeleyi vereceğiz. Şampiyonluk bu sene her zamankinden daha önemli. Hedef 26."