Galatasaray, Samsunspor Maçına Hazır!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Samsunspor karşılaşması için Samsun'a gitti. Sarı-kırmızılıların, Samsunspor maçı kamp kadrosunda Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Kerem Demirbay kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Samsun'a gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma yaşayan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina." - İSTANBUL