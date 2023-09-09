Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor