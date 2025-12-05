Haberler

Samsunspor maçından notlar


Güncelleme:
Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etti. Maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk takımını 6 eksikle sahaya sürdü. Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuları Lucas Torreira için özel pankart hazırladı. Ayrıca eski futbolcu Faruk Karadoğan anısına saygı duruşu yapıldı.

SÜPER Lig'de 15'inci haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14'üncü haftada deplasmanda 1-1 berabere kalınan Fenerbahçe derbisinin 11'inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta alanda Torreira – Sara ikilisini görevlendiren tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Sane, 10 numarada İlkay Gündoğan, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'a forma şansı verdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihi ise Osimhen oldu.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray, Samsunspor mücadelesinde 6 eksikle çıktı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Singo, Jakobs ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai kadroda yer alamadı. Ayrıca bahis soruşturması sonrasında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

EYÜP AYDIN, GALATASARAY'A İLK KEZ RAKİP OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın, Galatasaray karşısında mücadeleye 11'de başladı.

Samsunspor'un Galatasaray'dan kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, eski takımına ilk kez rakip oldu. Kırmızı-beyazlı forma altında bu sezon 3'ü 11 olmak üzere 4 karşılaşmada maça çıkan Eyüp Aydın, Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başladı.

TORREİRA'YA ÖZEL PANKART

Galatasaraylı taraftarlar, takımın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya özel pankart hazırladı. Torreira, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından kafasının sargılı olduğu fotoğrafları paylaşarak 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' notunu düşmüştü. Galatasaraylı taraftalar da Uruguaylı futbolcunun bu sözlerine pankartta yer verdi. Torreira'nın kafasının sargılı olduğu fotoğrafın üstünde 'Takımım ve bu renkler için canımı veririm' notu yer aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu da karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan pankartın önüne giderek poz verdi.

THOMAS REİS, 11'İ BOZMADI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 14'üncü haftada iç sahada 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede eldivenleri Okan Kocuk'a emanet eden Reis; savunma dörtlüsünü; Zeki Yavru, Borekovic, Van Drongelen ve Tomasson'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Makoumbou'yu sahaya süren Alman teknik adam; hücum hattında Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın ve Musaba'yı görevlendirdi. Reis'in gol yollarındaki tercihi ise Cherif Ndiaye oldu.

FARUK KARADOĞAN ANISINA SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Faruk Karadoğan için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

1965-1972 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen, eski milli futbolcu Faruk Karadoğan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. TFF'den yapılan açıklamada Faruk Karadoğan için bu hafta sonunda profesyonel liglerde oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyurulmuştu.

