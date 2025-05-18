Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, Okan Buruk'tan Mourinho'ya Gönderme

Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti, Okan Buruk'tan Mourinho'ya Gönderme
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunarak 5 yıldızlı logosunun olduğu laptopu kameraların önüne koydu.

Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' yazılı laptopu kameraların önüne koyarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle sezonun bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Buruk, mücadelenin son dakikalarında sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' yazılı laptopu kameraların önüne koydu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında bir pozisyonda hakemin verdiği karara sinirlenerek yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koymuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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