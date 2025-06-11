Galatasaray Şampiyonluğunu Dakar'da Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Dakar'da Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Senegal'in Dakar kentindeki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Büyükelçi Nur Sağman, etkinlikte sarı-kırmızı renklere gönül verenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalar kapsamında elçilik binasına 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı asıldı. Kutlamalara ev sahipliği yapan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, sarı-kırmızı renklere gönül verenlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu coşkuyu birlikte paylaşmak çok güzel. Büyükelçiliğimizi sarı-kırmızı renklerle donattık. Senegal'den tüm Galatasaray'a kucak dolusu sevgiler yolluyoruz" diye konuştu.

"İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız"

Galatasaray genel kurul üyesi ve iş insanı Aşkın Demir de geçen yıl şampiyonluğu Senegal'in en büyük heykelinin önünde kutladıklarını hatırlatarak, bu yıl kutlamaların büyükelçilik bahçesinde yapıldığını ifade etti. Demir, "Dursun Başkan'ın da dediği gibi başkaları 4 yıldızı takamadan Galatasaray 5 yıldızı taktı. İnşallah 6. yıldızımızı da takacağız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık"

Kutlamalara katılan 'Musti Kusti' ismiyle tanınan Senegalli sosyal medya fenomeni Moustapha Ndiaye ise çocukluk aşkı Galatasaray'ın şampiyonluk sevincine Dakar'da denk gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük de şampiyonluk sevincini kıtalar ötesinde Türk toprağında yaşamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Galatasaray'a gönül verenlerle birlikte 5. yıldızımızı kutladık. Çok mutluyuz" dedi.

Taraftarlardan Muhammed Burak Kutlu ise, "5. yıldızımız hayırlı olsun. Uzakta olsak da kalbimiz her zaman Galatasaray ile beraber" sözleriyle duygularını dile getirdi. - DAKAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü

Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.