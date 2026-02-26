Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçlarının ardından Galatasaray, Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki avantajıyla son 16'ya adını yazdırdı. Galatasaray'ın rakibi, Cuma günü Nyon'daki kura çekiminde belirlenecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Galatasaray, ilk maçta 5-2 yendiği İtalyan ekibi Juventus'a uzatmalara giden karşılaşmada 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılı takımın son 16 turundaki rakibi cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak. Galatasaray, İngiliz ekiplerinden Tottenham veya Liverpool ile son 16 turunda karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da mücadele edecek takımlar şöyle:

"Arsenal, Liverpool, Barcelona, Sporting, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Bodo/Glimt, Galatasaray ve Real Madrid."

Devler Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Atalanta (İtalya): 4 - Borussia Dortmund (Almanya): 1

Juventus (İtalya): 3 - Galatasaray: 2

Paris Saint-Germain (Fransa): 2 - Monaco (Fransa): 2

Real Madrid (İspanya): 2 - Benfica (Portekiz): 1 - İSTANBUL

