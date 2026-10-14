Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Barcelona bu skorla puanını 6'ya çıkartırken, puanla tanışamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetti. Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona karşısına; "Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Victor Osimhen" ilk 11'i ile çıktı. Barcelona ise; "Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Gordon ve Olmo" ilk 11'iyle sahada yer aldı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Cancelo, Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Batrakov'dan geldi.

12'nci dakikada Lamine Yamal'ın uzaktan vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Joao Cancelo'nun ceza sahası dışından çapraz pozisyondan yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu çıkardı.

28'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Leao, yaya doğru yerden çevirdi. Batrakov'un bekletmeden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

34'üncü dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Victor Osimhen'in kafa vuruşunun ardından Barış Alper Yılmaz'ın dokunuşuyla top ağlara gitti ancak ağlar giden top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

43'üncü dakikada Barcelona eşitliği yakaladı. Olmo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cancelo, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

50'nci dakikada Barcelona öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Yamal ortaladı. Penaltı noktasının hemen önünde Fermin Lopez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

53'üncü dakikada Barcelona bir gol daha buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Yamal, Gordon'u gördü. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3.

65'inci dakikada Lamine Yamal'ın pasında Gabriel Jesus'tan seken top, sol çaprazda Adeyemi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

Maç, Barcelona'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı