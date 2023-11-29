Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? İşte Manchester United maçı öncesi tüm ihtimaller
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece grubun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimizi bir üst tura çıkaracak birçok senaryo bulunuyor. İşte Galatasaray nasıl tur atlar sorusunun cevabı...
Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu gece saat 20.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İngiliz deviyle oynanacak karşılaşma temsilcimizin gruptan çıkması yolunda büyük önem taşıyor.
2 MAÇI DA KAZANIRSAK RAKİPLERE BAKMIYORUZ
Galatasaray bu gece Manchester United'ı yenmesi, ardından ise deplasmanda Kopenhag'dan 3 puan alması durumunda diğer maçlarının sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.
MANU'YA KAYBEDERSEK KOPENHAG'DA 1 PUAN YETECEK
Temsilcimiz, Manchester United'ı yener ve Kopenhag da Bayer Münih'e puan kaybederse Galatasaray'a Kopenhag karşısında 1 puan yetecek.
MAĞLUBİYET İŞLERİ ZORA SOKAR
Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son hafta Kopenhag'dan mutlak 3 puan almak zorunda. Ancak Danimarka'da alınacak galibiyet sarı-kırmızılılara yeterli olmayacak ve temsilcimiz Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.