Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Norveç ekibi Molde'yi 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında Molde'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2019-2020 sezonunda grup aşamasında mücadele etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, o sezon A Grubu'nda Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile mücadele etmişti. Galatasaray, A Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 2 puan ile son sırada tamamlamıştı.